Parteipoliitika aabitsa esimesel leheküljel peaks olema kirjas, et hoidu sisetülide avalikust eskaleerumisest. Isamaa siseopositsionääride ühendus Parempoolsed lõõritab sotsiaalmeedias sügisest saadik, et "teeme koos Isamaa korda". Viimasel nädalal on nende esinduskujud Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Kristjan Vanaselja asunud Eesti Päevalehe veergudel nõudma erakonna esimees Helir Valdur Seedri näidishukkamist.