RAAMATUPODCAST | Kuidas suurte raamatupoodide kõrval ellu jääda?

Kui veel reisimas sai käia, meeldis mulle igas linnas ühe esimese asjana üles otsida mõni metsikumat sorti raamatupood. Los Angeleses näiteks on “The Last Bookstore”, mille teisel korrusel on raamatutest ehitatud tunnel. Ja kogu õuduskirjandus on omaette katlaruumi meenutavas kambrikeses, kus hakkab hirmus juba enne verd tarretama paneva sisuga teoste sirvimist.