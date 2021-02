Margus Tsahkna: Borrell valetas liikmesriikide nimel. Eesti peab algatama ta tagasikutsumise

On selge, et Euroopa Liidul on oma paljude iseseisvate välispoliitikatega liikmesriikide koosluses keeruline leida ühtset välispoliitikat. See on olnud Euroopa Liidu nõrkus, kuid just sanktsioonide kehtestamine Venemaa vastu ning nende hoidmine on olnud üks suurimaid ning reaalsemaid ühiseid samme, mida Euroopa Liidu liikmesriigid on suutnud kokku leppida.

Borrell lasi selle kõik veega alla. Küsimus ei ole isegi selles, et Lavrov temast lihtsalt üle sõitis, seda oli oodata ning tegelikult oleks Brüsselis võinud olla nii palju tarkust, et Borrelli mitte Moskvasse lubada.

Tõsine probleem on see, et Borrell valetas oma enda liikmesriikide nimel, lõhkudes liikmesriikide vahelise usalduse, mida on väga keeruline, kui võimatu vähemalt tema enda poolt taastada. See on Kremlile isegi suurem võit, kuna omavahel tülitsev Euroopa Liit on Venemaale suurim kingitus.

Veelgi enam, Borrelli nõrk ja tahtejõuetu esinemine jättis ta kõiges Lavrovi varju ja kahjuks saadeti sellega ka tahtmatu sõnum Venemaa demokraatlikele jõudele, et Euroopa Liit ei ole Navalnõi vabastamist ning inimõiguste ja demokraatia järgimist nõudes meelekindel.

Mida tuleb teha?

Eesti valitsus peab välisministri ja peaministri läbi nõudma Borrelli tegevusele selgitust ning edastama Eroopa Komisjoni president Ursula von der Leyenile seisukoha, et see mees ei saa oma ametis jätkata. Kindlasti on võimalik siin leida liitlasi teiste liikmesriikide seas.

Eestit esindavad eurosaadikud Andrus Ansip, Urmas Paet, Yana Toom, Jaak Madison, Riho Terras, Sven Mikser ja Marina Kaljurand peavad algatama Borrelli tagasikutsumise protsessi. Parim võimalus muutuse ellukutsumiseks on Marina Kaljurannal ja Sven Mikseril, kes kuulub Josep Borrelliga samasse sotside poliitilisse gruppi. Just Marinal on võimalus ja kohustus tõstatada Borrelli tagasikutsumine Euroopa Palamendi sotsialistude grupi poolt ning uue inimese nimetamise, kuna laia poliitiliste kohtade jaotust erinevate gruppide vahel vaevalt lahti tegema hakatakse.

Ootaks sellel korral Eesti valitsuse ja Eestiti esindavate eurosaadikute selget ning otsustavat käitumist ja ka võimekust leida endale liitlasi.

