Arvamused sellest, milliseid, kui kvaliteetseid ja mis hinnaga teenuseid Eesti Post peab osutama, jagunevad enamasti kaheks. Ühel pool on traditsionalistid, kes arvavad, et postiteenus on riikluse alus ja peab samamoodi jätkuma aegade lõpuni. Teisel pool on need, kes ütlevad, et nõudlus ja vajadus teenuste järele muutub ning riik peab muutuvate oludega kohanema.

Nende võimaluste vahel on raske valida, aga valiku peab riik tegema, sest otsustamata jätta on kõige kallim jätkamisviis.