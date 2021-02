Jaak Valge: Borrelli Moskva-visiit näitas, et suurimaks julgeolekuohuks on meile Euroopa Liidu nõrkus

Josep Borrell Fontelles on sotsialist. Sotsialistid on ikka püüdnud Nõukogude Liidu ja Venemaaga sõbrustada. Peale selle on ta hispaanlane, kellel puudub ajalooline ohutunne meie idanaabri vastu.