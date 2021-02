Borrelli alandamine Moskvas tegi Venemaa-suhete lepitajatele karuteene

Kohtumisele järgnenud pressikonverentsil kasutas Lavrov külalise mõnitamiseks mitmesuguseid võimalusi, väljendades sissejuhatuseks kahetsust, et EL pole olnud usaldusväärne partner. Süüdistuste ümberlükkamise asemel rõhutas Borrell oma heameelt Vene koroonavaktsiini edu üle. Lõppakordiks teatas Venemaa välisministeerium Saksa, Rootsi ja Poola diplomaatide väljasaatmisest, sest nad olevat osalenud keelatud meeleavaldustel. Selleks ajaks teadis Borrell juba otsusest, kuid talle oli lubatud, et seda ei avaldata enne esmaspäeva. Viimane kõrvakiil näitas, et Borrelli lootus „lõpetada negatiivne retoorika” on täiesti läbi kukkunud. Tema visiidi ametlik kokkuvõte oli varasematest avaldustest mõnevõrra teravam ja suurelt jaolt pühendatud Venemaa inimõiguste olukorrale. Enne lahkumist käis Borrell ka poliitik Boriss Nemtsovi mõrvapaigas.