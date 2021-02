„Putini suhtlusstiil oli heatahtlik ja sõbralik. Jäi mulje, et ta toetab Eesti iseseisvumist”. Mida tegi Putin Eestis?

2019. aastal kutsus president Kersti Kaljulaid Moskvas riigivisiidil käies Vladimir Putinit Tartusse soome-ugri rahvaste maailmakongressile. See peaks aset leidma tänavu suvel, kuid on vähetõenäoline, et Putin seal osaleda kavatseb. Ent aastate eest on Putin korduvalt Eestis käinud ja eestlastega asju ajanud. Siis oli ta Leningradi ja Peterburi juhi Anatoli Sobtšaki asetäitja.

Vladimir Juškin, Edgar Savisaare nõunik aastail 1990–1992, meenutab, et eestlastel olid kokkupuuted ka Putiniga, kes saabus Sobtšaki korraldusel 1990. aasta sügisel Eestisse Savisaare valitsusega läbirääkimisi pidama. „Putin oli Eestis 17. ja 18. septembril ning pidas läbirääkimisi majanduspiiri kehtestamise üle. Eesti poolt esindas kõnelustel üleminekuvalitsuse konsultant Jevgeni Vassiljev.”

Juškini sõnul jättis Putin endast Eestis olles tagasihoidliku inimese mulje. „Aruandes, mille Vassiljev mulle pärast esitas, oli kirjas, et Putini suhtlusstiil oli heatahtlik ja sõbralik, Eesti poole esindajaid, kes olid tema eakaaslased, ta teietas. Pärast läbirääkimiste ametliku osa lõppu käidi saunas ja joodi teed ning vesteldi poliitikast. Putini sõnadest jäi mulje, et ta toetab Eesti iseseisvumist.”