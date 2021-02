Pinge tõuseb. Marsile jõuavad kolme riigi kosmosemissioonid

Marsi taevas võib lähipäevil näha enneolematut lennumasinate vaatemängu, sest miljonite kilomeetrite kauguselt saabuvad punasele planeedile kolme riigi uurimissondid. Homme jõuab esimesena kohale Araabia Ühendemiraatide sond Amal (Lootus), päev hiljem järgneb Hiina kosmoselaev Tianwen-1 (Küsimused Taevale) ja viimasena peaks 18. veebruaril Marsi pinnale laskuma USA kulgur Perseverance (Visadus).

Laevastiku kohalejõudmine on tähelepanuväärne sündmus, mis näitab riikide kasvavat huvi kosmosetehnoloogia arendamise ja päikesesüsteemi uurimise vastu. Kolm sondi moodustavad eelväe, millele järgneb lähiaastatel veel hulk missioone. Need peaksid meie teadmisi Marsist märgatavalt parandama, tuues Maale uurimiseks sealsete kivimite ja pinnase proove. Sellega teeb algust Perseverance, mille ülesanne on otsida huvitavaid geoloogilisi punkte, võtta sealt pinnaseproove ja jätta need pakendatult ootele. EL-i ja USA tulevaste missioonide käigus võetakse need proovid kaasa ja tuuakse Maale.

„Kui me sellega toime tuleme, saame loodetavasti vastuse ühele lihtsale küsimusele: kas Marsil on või on olnud elu?” ütleb astrobioloog Susanne Schwenzer. „See on äärmiselt oluline küsimus. Kui Marsil tekkis elu Maast sõltumatult, siis tähendaks see, et elu arenes ühes ja samas päikesesüsteemis eraldi kaks korda. Seega oleks tõenäoline, et elu on tavaline kogu kosmoses.”