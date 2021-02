Pinge tõuseb. Marsile jõuavad kolme riigi kosmosemissioonid

Sel nädalal samuti Marsi orbiidile saabuv Tianwen-1 kogub esimesed kuud andmeid planeedi kohal ja saadab siis alla maanduri, mis toimetab planeedi pinnale 250-kilogrammise robotkulguri. Kui kõik õnnestub, saab Hiinast USA järel teine riik, kes on suutnud võõra planeedi pinnale oma roboti viia. „Hiina on Kuule juba edukalt kulgureid toimetanud, ent praegune saavutus oleks märksa suurem ja näitaks, mida nende kosmoseteadlased päriselt suudavad,” lausub Schwenzer.

Kolm sondi moodustavad eelväe, millele järgneb lähiaastatel veel hulk missioone. Need peaksid meie teadmisi Marsist märgatavalt parandama ning tooma Maale uurimiseks sealsete kivimite ja pinnase proove. Sellega teeb algust Perseverance, mille ülesanne on otsida huvitavaid geoloogilisi punkte, võtta sealt pinnaseproove ja jätta need pakendatult ootele. EL-i ja USA tulevaste missioonide käigus võetakse need proovid kaasa ja tuuakse Maale.

„Kui me sellega toime tuleme, saame loodetavasti vastuse ühele lihtsale küsimusele: kas Marsil on või on olnud elu?” ütleb Schwenzer. „See on äärmiselt oluline küsimus. Kui Marsil tekkis elu Maast sõltumatult, siis tähendaks see, et elu arenes ühes ja samas päikesesüsteemis eraldi kaks korda. Seega oleks tõenäoline, et elu on tavaline kogu kosmoses.”