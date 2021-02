Kalle Laanet: kaitsevaldkonnas on mõistlik naabritega koostööd teha, mitte üksi pingutada, nii et selg märg

Kas olete kunagi kuulnud, et raha on palju ja tehke, mida tahate? Alati on raha puudu. Peame otsustama, kui palju on riigieelarves raha, millised on prioriteedid ja kuidas neid riigikaitse seisukohalt rakendada saame. Kui palju on valitsus ja riigikogu nõus avalikku raha riigikaitsesse panustama? See on alati väljakutse. Arvatakse, et mis kaitseministeeriumil viga, neile on 2% garanteeritud. See 2% summana aga kõigub, see on väljakutse, see pole päriselt nii lihtne.

Kui vaatate järgmiste aastate eelarveid, siis kas tulekul on nulliaastad, kus midagi ei arendata, või on lootust midagi uut teha?

Pean tunnistama, et ei tea riigi rahanduse seisu väga täpselt. Oleneb sellest, kas suudame hoida 2019. aastal kokku lepitud baasi, mis on tegelikult 2,23% SKP-st. Need arutelud tulevad märtsi algul, kui hakkame arutama riigi eelarvestrateegiat. Kaitsevaldkonnas oleme arvamusel, et läheme kaitsma prioriteete, mis on varasemas kümneaastases arengukavas kirjas ja mida kavatseme järgmisse arengukavasse panna. Kui rahaline pilt on selge, saame otsustada, kuidas kaitsevaldkonnas prioriteete reastada.

2,23% SKP-st järgmiseks kümnendiks on see rahastamistase, mis võimaldaks kaitseväge arendada?

Jah. Nimetagem seda baasiks. See võimaldab kaitseväge arendada, aga see ei ole kindlasti mingi suur hüpe.

Milliseid suuremaid arendusi tahetakse järgmise kümnendi jooksul teha?

Kindlasti merekaitse ja eelhoiatussüsteemid. Kui suudame eelhoiatust tugevdada, siis teame, millisteks ohtudeks peame valmis olema.



