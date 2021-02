Saksa meedia on Nord Stream 2 kaitsjaid pärast Josep Borrelli visiiti üsna kõvasti nuhelnud. Näiteks Frankfurter Allgemeine ajakirjanik Reinhard Veser kirjutas esmaspäeval, et projekti pooldajad on aastaid keeldunud osalemast tegelikkust arvestavas diskussioonis ja vastanud kõigile poliitilistele argumentidele pentsiku väljamõeldisega, nagu oleks tegu erasektori ettevõtmisega.