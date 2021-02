Fiasko Moskvas ega Navalnõi vangistus ei suuda Saksa poliitikuid Nord Stream 2-st lahti raputada

Saksamaa järgmiseks liidukantsleriks pürgiv CDU juht Armin Laschet on samuti projekti toetanud, kuid sügiseste üldvalimiste kontekstis võib see osutuda raskeks pähkliks: tulevane koalitsioon loodetakse sõlmida rohelistega, kes on üha jäigemalt torujuhtme vastu. Ent probleem võib ise laheneda, sest Nord Stream 2 peaks sel aastal valmis saama. Berliinis levib siiski ka jutte, et projekt võivat soikuda paar kilomeetrit enne lõppu. Samuti on oletatud, et mööda lõpetatud torujuhet ei pruugi kunagi gaasi voolata.