Surmalõks hooldekodus: väljastpoolt kaikaga suletud evakuatsiooniuks

12. jaanuari hilisõhtu. Kell oli 22.16, kui häirekeskus sai äreva teate: Ida-Virumaal Aa külas on süttinud Männiku hooldekodu. Päästemeeskonnad, politsei ja kiirabi reageerisid suurte jõududega, sest majas oli 45 hoolealust, kellest paljudel on liikumisraskused. Hooldekodus on öösel valves kaks töötajat.

Esimesena, viis minutit pärast väljakutset oli kohal politsei, kes hakkas inimesi evakueerima. 12 minutit pärast väljakutset olid kohal päästjad. See oli väga kiire reageerimisaeg, arvestades, et Männiku hooldekodu asub linnast väljas. Esimesena saabusid Kohtla-Järve komando, järgmisena juba Jõhvi, Kiviõli, Sillamäe, Kunda, Narva-Jõesuu ja Rakvere päästekomando. Kokku oli põhiautodega kohal seitse päästemeeskonda, peale nende veel hulgaliselt paakautosid, redelauto ja juhtimismasinad.