Surmalõks hooldekodus: väljastpoolt kaikaga suletud evakuatsiooniuks

Õnnetusi juhtub ka moodsates hoonetes

„Oluline on mõista, et tuleohutusnõuete eest vastutab ikkagi omanik ja ta teeb seda 365 päeva aastas. Päästeamet loomulikult toetab asutusi ja meie eesmärk on, et need kõik vastaksid kõigile nõuetele. Traagiline õnnetus näitab selgelt, et tuleohutusnõuded pole niisama omanikele ebamugavustunde tekitamiseks, vaid inimelude päästmiseks,” viitas Põld. Ta lisas, et õnnetusi võib juhtuda ka moodsates hoonetes. „See ei ole põhjendus, et maja on vana või uus. On kindlad nõuded ja need peavad olema täidetud.”