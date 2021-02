JUHTKIRI | Et Eesti Postist ei saaks Estonian Airi

Riigifirma Eesti Post, mis juba seitsmendat aastat varjab ennast Omniva nime taha, on ühest küljest Baltimaade pakiäri liider, aga teisalt paljude klientide (ja poliitikute) pahameele objekt. Osa hädasid, millest ettevõte loodetavasti välja kasvab, on seotud pakiäri kiire kasvuga. Raskemini lahendatav häda on ettevõttel kivina kaelas lohisev universaalne postiteenus (UPT), mille kvaliteet aina langeb, sest kahaneva kasutajate arvuga teenust osutada on kahjumlik.