ERISAADE | Oudekki Loone: me ei alusta ju Navalnõi pärast sõda. Järelikult tuleb teinekord ka Moskvas käia

„Peab ütlema, et igav oli," kommenteeris ta 50-minutilist pressikonverentsi, mille eest on Borrell pälvinud suurema osa kriitikast. Loone tõi näitena, et ka Sergei Lavrov jättis kasutamata talle ette söödetud pallid - nagu siis, kui Borrell kaitses Lätit, öeldes, et tegemist on õigusriigiga. „See on see koht, kus mina arvasin, et Lavrov ütleb, meil on Aleksei Navalnõiga samamoodi, meil on õigusriik ning siis kohtud otsustavad. Kuid ta ei kasutanud seda. Siin oli Borrell tugevam."