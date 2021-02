Villu Zirnask: lõuna-eurooplastega sama vääringu jagamine ajab hirmu nahka

Eesti riik võttis möödunud aastal enda kohta enneolematult palju laenu, aga 12 meiega sama raha – eurot – kasutavat riiki võttis ikka rohkem. Vähe sellest: neli Lõuna-Euroopa riiki kasvatas kõigest üheksa kuuga võlakoormat rohkem ja üks umbes sama palju, kui on Eesti koguvõlg!

Sellise majandamisega riikidega vääringu jagamine ajab hirmu nahka. Neid ei saa päriselt välja vabandada ka sellega, et COVID-19 on neid tabanud raskemini. Nad võiksid oma lockdown’e tehes mõelda siiski kaugemale kui kõigest üks viiruslaine. Eesti kogemus 1990-ndate algusest näitab, et majandussüsteemi kokkuvarisemine võib enneaegu lõpetada palju rohkemate inimeste elu kui viirus.