Eesti venelased ei taha Euroopa "mürgisüsti", nõuavad hoopis Sputniku vaktsiini

Mišenkova toob narvalaste keeldumise põhjusena välja Vene inforuumis viibimise. "Venemaa televisioon ei räägi alati teiste vaktsiinide kohta tõde," sõnas Mišenkova. Ta lisas, et Vene meedias räägitakse teiste vaktsiinide puudustest, kõrvaltoimetest ja see mõjutab inimeste soove. Samuti tõi ta välja, et keeldumine sõltub sageli inimese haridustasemest ja teadlikkusest.

Mišenkova rääkis, et Narva perearstid seisavad iga päev silmitsi olukorraga, kus patsiendid räägivad Euroopa vaktsiinide halvast mõjust. "Nad räägivad õudusi, mida pole tegelikult kunagi juhtunud. Ja eakat inimest on juba raske ümber veenda."

Lasnamäel asuva perearstikeskuse Medicum juhataja Tõnis Allik rääkis samuti, et kui õed helistavad nimistu patsientidele, et kutsuda neid koroonavaktsiini saama, on sellest keeldunud eelkõige vene emakeelega inimesed, öeldes, et nad soovivad Sputniku vaktsiini.

Keeldujate suurusjärku ei osanud Allik öelda. Tema sõnul püüavad küll õed keeldujaid ümber veenda, kuid vaktsineerimine on siiski vabatahtlik. Allik lisas, et kuna Sputniku vaktsiin sarnaneb AstraZeneca omaga, siis soovitatakse keeldujatele Sputniku asemel seda.

Väga palju kõhklejaid

Lasnamäel asuva Kivila perearstikeskuse arsti Maimu Pintsoni sõnul on seni vaid üks vaktsineerimisele kutsututest avaldanud soovi saada Sputniku vaktsiini. Pintson ütles, et õel õnnestus patsient ümber veenda ja ta nõustus Pfizer BioNTechi vaktsiiniga.

Küll aga tõdes ka Pintson, et üldiselt on vaktsineerimisest keeldujaid rohkem venekeelsete kui eestikeelsete seas. Ta lisas, et paljud patsiendid ei keeldu lõplikult, vaid paluvad mõtlemisaega.

Pintson lausus, et patsiendid küsivad vaktsiini kohta palju küsimusi – eakamatel inimestel on rohkem kaasuvaid haigusi ja seetõttu ka suuremad kartused – seetõttu on telefoni teel vaktsiinisüstile kutsumine ja selgituste jagamine väga ajamahukas.