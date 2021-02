Põllumeestega tülitsev India valitsus peab ässitajateks ka Thunbergi ja Twitterit

India peaminister Narendra Modi püüab üle kahe kuu kestnud suurtest meeleavaldustest vabaneda ajakirjanike vangistamise ja tsensuuriga ning ühtaegu miljoneid rahulolematuid põllumehi lepitada. Meeleavaldustest on osa võtnud sadu tuhandeid talunikke, protestiaktsioonide kajastamise takistamiseks on käiku lastud kolooniaalajast pärit mässuseadus. Mõneti ootamatult on suurriigi viha pälvinud ka välismaa staarid eesotsas laulja Rihanna ja aktivist Greta Thunbergiga.