Ameerika Ühendriikide president on nüüd Joseph Biden. Igav. Eelmise presidendiga juhtus iga päev midagi naljakat. Ent küsigem siiski, milline on president Bideni „suur malelaud” – kui meenutada suure poliitstrateegi Zbigniew Brzezinski kuulsa raamatu pealkirja.

Meie mure on, mis positsioonis on Euroopa Liit USA ja Hiina vahel. Ja kelle poolt on Venemaa?