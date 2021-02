Lumine talv seab metskitse elu ohtu

Sihtidele lund lükkama

Tõnis Korts lohutab, et veel pole olukord nii hull nagu kümne aasta eest. Ta ise nägi täna hommikul, kuidas metskitsed põldudel kenasti toidu kätte said. „Selles mõttes on külm talv vajalik, et tugevamad isendid elavad selle kergemini üle ja need, kel on haigused, sorteerib loodus välja,” ütles ta. Korts lisas, et teised Eesti metsloomad on talvega paremini kohandunud ja põdrale on külm lumine talv suisa vajalik. Veel märkis ta, et külmade talvedega võivad surra need loomad, kes on kärntõves, kuid ka see on looduslik valik, mis parandab populatsiooni.