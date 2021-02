Lumetüli Põhja-Tallinnas. Linnaosavalitsus on hädas pooliku lepinguga, mille sõlmis omal ajal Raimond Kaljulaid

Tasub märkida, et Kaljulaid kuulus toona Keskerakonda, ent vahetas tunamullu poliitrinnet, liitudes sotsidega.

Linnaosa vanema asetäitja Manuela Pihlap kirjeldas Delfile, et praegu valitseb olukord, kus autod ei saa tänava ääres parkida, sest lund on seal liiga palju.

Praegune Eesti Keskkonnateenused AS-iga tehtud leping on sõlmitud kuni aastani 2025. Selles lepingus on ette nähtud, et firma kohustub lund välja vedama vaid siis, kui see ei mahu enam kõnniteele. Täpsemini – kui liikumiseks on jäänud ruumi üks meeter või alla selle, ehk sahk ei saa enam sahata.

"Selleks, et lepingupartner praeguses seisus alustaks lume väljavedu tänavatelt, tuli sõlmida täiendavad lepingud," rääkis Järvelaid.

Seda, et lumekoristusele kuluks linnaosal kindlasti vähem raha, kui Kaljulaid oleks 2018. aastal lepingu teistmoodi sõlminud, Järvelaid otsesõnu ütlema ei kipu, kuid viitab sellele kaudselt. "Küsimus on selles, et leping peab nägema ette selliseid olukordi nagu meil hiljuti oli ja tagama linnaosa toimimise erinevates oludes. Aga üldine põhimõte, et kui suudetakse varakult ja võimalikult täpselt kokku leppida, siis on see pikemas perspektiivis odavam," ütles ta. "Kujutage ette, lumi sajab korraga terves linnas ja kui pole varasemat kokkulepet ja me tahame vabal turul saada lume väljaveo teenust, siis on peale suurt lumesadu nõudlus suurem kui on pakkumine teenuse osutajate poolt, järelikult lähevad hinnad kiirelt üles."

Olukorra lahendamiseks tehti eraldi hankemenetlus ja sõlmiti sama lepingupartneriga uued lepingud. "Siinkohal tuleb arvestada, et see töö nõuab aega ja linnaelanike kannatlikkust. Aga võin öelda, et Põhja-Tallinna elanikud on teinud koostööd ja viinud suhteliselt hästi autosid eest ära lumekoristajatelt. Ka tuleb tänada kõiki ühistuid ja eraomanikke, kes on oma maja esist kõnniteed nendes rasketes oludes hooldanud," ütles Järvelaid.

Põhja-Tallinna linnaosa valitsus kavatseb ka tulevikus olukorda lahendada täiendavate lepingutega.