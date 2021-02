„Reaalsus on see, et varasem vanem [Raimond Kaljulaid - toim] pole olulistele detailidele tähelepanu pööranud ja lepingu kohaselt ei peaks lepingupartner praeguste oludega veel lund välja vedama, vaid veel ootama, kuni seis veel tõsisemaks läheb,” ütles keskerakondlane Järvelaid.

Tasub märkida, et Kaljulaid kuulus toona Keskerakonda, ent vahetas tunamullu poliitrinnet, liitudes sotsidega.

Linnaosa vanema asetäitja Manuela Pihlap kirjeldas Delfile, et praegu valitseb olukord, kus autod ei saa tänava ääres parkida, sest lund on seal liiga palju.