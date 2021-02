FAKTIKONTROLL | Maskid ei põhjusta kopsuvähki ega suu- või hambaprobleeme

Uuringus järeldati, et inimesed, kelle kospuvähk on kolmandas või neljandas staadiumis, on suurema tõenäosusega mõjutatud suu kaudu hingamisteedesse jõudvatest mikroosakestest. Suust pärinevad osakesed võivad viia Veillonella, Prevotella, Streptococcus ja Rothia bakterite tekkimiseni, mis omakorda võivad mõjutada haiguskäiku. Kui muidu tervetel inimestel aitavad nende bakterite tekke vastu võidelda IL-17 T-rakud, siis juba vähkipõdevatel inimestel on need antikehad nõrgestatud.