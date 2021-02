Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate nominendid

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali nõukogu esimees Maarjo Vaino selgitas, et sel aastal tegi sihtkapital statuudis kolm muudatust. „Näitekirjandust hakatakse tunnustama kolmeaastase intervalliga, sest ühe aasta jooksul ei ilmu piisavat hulka algupärast näitekirjandust, et tekiks vajalikku konkurentsi. Muidugi on aastad erinevad, aga suurem valik tugevdab ka nomineeritud teoste staatust. Nii et järgmine näitekirjanduse preemia antakse välja aastal 2023. Peale selle hakkab esseistikat hindama teine žürii. Siiani hindas raamatuna ilmunud esseistikat nn suur žürii, mille töö aga kogu aasta luule ja proosa läbitöötamisega on niigi pingeline. Samal ajal tegeleb artiklipreemia žürii nii või teisiti essistikaga, seega tundus õigena ka esseistika alla kuuluvate teoste selekteerimine anda selle žürii tööks. Vabaauhinna kategooriast otsustasime loobuda, sest valdavalt kordas see teisi kategooriaid."