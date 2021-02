Värskete ministrite nõunikest on ligi pooled partei noortekogust

Kes on mõned aastad üle kahekümne eluea, olnud sisuliselt kogu täiskasvanuea poliitikute käepikendus ning saab palka üle 2500 euro? Eks ikka ministri nõunik, kelle taustaks on partei noortekogu. Taoline kirjeldus ei ole erand. Ehkki Kaja Kallase valitsuse ministrid pole kõiki oma nõunikke veel paika pannud, on ligi pooled (ehk üksteist kahekümne kuuest) senistest väljavalitutest reformi- või kesknoorte taustaga.