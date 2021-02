TAGATUBA | Pärast valitsusvahetust. Kuidas tõlgendaks kremlinoloog muudatusi Keskerakonna tribüünil?

Nüüdseks on valitsusvahetuse üleskeerutatud tolm maha vajunud ja uus koalitsioon positsioonid sisse võtnud. Mäekõrgune kuhi probleeme vajab lahendamist. Aga vaadates korraks tagasi kiiretele manöövritele, on huvitav jälgida, mida võiksid rääkida neli aastat valitsust juhtinud Keskerakonna värsked kaadripaigutused ja otsused erakonnasisestest võimuvõngetest. Kes on soosingus, kelle tiibu kärbiti? Teisisõnu vaatame, mida räägivad ametid ja lükked sellest, milline on ja tahab olla veel äsja Eestit juhtinud partei.

Võtame appi kremlinoloogilise vaatluse ja analüüsi meetodi, mis aitab kaardistada, mis toimub partei juhiga ja tema ümber.