TAGATUBA | Pärast valitsusvahetust. Kuidas tõlgendaks kremlinoloog muudatusi Keskerakonna tribüünil?

Võtame appi kremlinoloogilise vaatluse ja analüüsi meetodi, mis aitab kaardistada, mis toimub partei juhiga ja tema ümber.

Jüri Ratas – äkki ta ei lahkugi parteitribüünilt?

Keskerakonna esimees Jüri Ratas on endiselt erakonna keskpunkt. Valitsusvahetuses kaotas ta kahtlemata pagunites kõige rohkem. Armsaks saanud peaministritoolilt tuli lahkuda ja praegu on ta selle vastu saanud vaid riigikogu lihtliikme töö. Mõneski erakonnas oleks partei peaministrikohalt ära juhtinud esimees pikema jututa maha võetud, seda enam, et häda tõmbas kaela esimehe enda kaadrivalik – väidetavalt miljon eurot altkäemaksu tahtnud peasekretär Mihhail Korb.

Aga Ratast pole see kõigutanud, tema lehvitab erakonna tribüünilt kõige tähtsamana. Tõenäoliselt valitakse ta märtsi lõpus protokolli järgi riigi kohale number 2 ehk riigikogu esimeheks, mispeale ta saab öelda, et on formaalselt ametiski edenenud.

Kui Ratas on tehtud Keskerakonna presidendikandidaadi leidmise komisjoni esimeheks, oleks äärmiselt imelik, kui ta nimetab parimaks variandiks iseenda.

Intrigeeriv on küsimus, kas seejärel sihib Ratas sügisel vabanevat vabariigi presidendi kohta või mitte. See on sisuliselt tema suveräänne otsus, sest koalitsioonikõnelustel leppisid Reformi- ja Keskerakond kokku, et presidendikandidaadi esitab Keskerakond.

Teisipäeval tegi Ratas oma sotsiaalmeediakontol huvitava avangu ja kutsus inimesi pakkuma tulevase riigipea kandidaate, keda Keskerakond kavatseb tema sõnul maikuus arutada. Soovitakse leida kandidaati, kelle saaks riigikogus ära valida.

See on tähelepanuväärne käik. Kui Ratas on nüüd tehtud Keskerakonna n-ö presidendikandidaadi leidmise komisjoni esimeheks, oleks äärmiselt imelik, kui asi päädiks sellega, et ta nimetab parimaks variandiks iseenda.

Presidendiks mineku korral tuleks Ratasel ka otsida uut Keskerakonna esimeest, kuid tema ümbruses toimuvat vaadates näib, et pigem on Ratas võtnud nõuks 2023. aastal erakonna esimehena valimistele viia ja peaministriks tagasi pürgida.