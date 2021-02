Koroonapandeemia puhkedes ei soovinud Hiina algul maailma terviseorganisatsiooniga (WHO) mingeid andmeid jagada ega eksperte riiki lasta. Samal ajal ei eitanud Peking, et viirus on alguse saanud Wuhanist. Nüüd, üle aasta hiljem, läheb Hiina üha enesekindlamaks ja väidab, et viirus ei pruukinud üldse algust saada nende maalt.