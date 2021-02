Õhusaaste tapab maailmas rohkem inimesi kui alkohol või aids

Eestiski nõuavad alla 2,5-mikromeetriste osakeste tekitatud haigused uuringu järgi aastas üle 2200 inimelu. Keskkonnatervishoiu teadlase Hans Orru sõnul ei saa ülemaailmses uuringus nimetatud arvu siiski täiesti usaldusväärseks pidada. „Sellistes suurtes uuringutes on kasutatud üsna suure võrgusilmaga mudeleid,” ütles Orru. „Need annavad üldpildi, kuid usaldusväärsemad tulemused saame Eesti enda heitmete andmeid kasutades.” Tema korraldatud üle-eestilises uuringus leiti viimati, et peenosakeste arvele võib meil kanda umbes 600 surmajuhtumit aastas. „Kuna sellest on möödunud ligi kümme aastat, siis on plaanis lähiajal neid tulemusi uuendada,” ütles Tartu ülikooli kaasprofessor.

Tallinn Põhjamaadega ühel pulgal



Euroopa õhk on uuringute järgi kõige mürgisem Ida-Euroopa suurtes tööstuslinnades, samuti Itaalias, Belgias ja Hollandis. Jaanuaris meditsiiniajakirjas Lancet avaldatud uuringus reastati õhureostuse taseme järgi 800 Euroopa linna. Selle järgi on Tallinn sisuliselt Põhjamaade linnadega samal pulgal. Ülekaalukalt kõige puhtam õhk on sellegi uuringu järgi Islandi pealinnas Reykyavíkis.

Milano õhus on ohtlike osakeste keskmine saastetase üle 27 mikrogrammi kuupmeetri kohta, kuid Tallinnas on see näitaja Lanceti uuringu järgi alla 7, mis on võrreldav Stockholmiga. Orru sõnul paistab see arv juba liigagi roosiline, kuid andmete täpsustamiseks on jällegi uuringuid värskendatud. „Siin on mudel tegelikku olukorda alahinnanud,” ütles Eesti teadlane. Ta lisas, et peale väiksemate reostusmahtude aitab Tallinna õhku Kesk-Euroopa linnade omast puhtamana hoida ka mere lähedus, mis aitab saasteainetel paremini hajuda.

Orru sõnul näitavad üleilmsetes uuringutes esitatud arvud igal juhul, et tegu on olulise küsimusega. „Kuigi meile võib tunduda, et meie õhk on puhas, omavad ka väikesed sisaldused väga olulist mõju hingamisteede ja südame-veresoonkonna haiguste tekkele,” meenutas Orru. „Paljud nende põlemisel tekkivad osakesed on piisavalt väikesed, et jõuda kopsude kaudu vereringesse ning mõjutada südant ja veresoonkonda, närvisüsteemi, aju ja teisi organeid.”

