Maris Jesse: üldvaktsineerimine mais on jõus

Kui vaadelda alates möödunud aasta märtsist haiglaravi vajanute arvu, siis rohkem kui 30% haiglaravi saanutel on olnud üle 80-aastased. Praegu on 40% koroonapatsientidest üle 80-aastased. Kui saame kaitstud kõige vanemad elanikud, siis peaks haiglaravi vajajate arv vähenema ja sellega koos oht, et tervishoiusüsteem ei tule toime. Piirangute eesmärk on ju vähendada tervishoiusüsteemi ülekoormust.

Haiglate ja perearstikeskuste tervishoiutöötajatest on peaaegu kõik soovijad vaktsineeritud. Eriarste ja hambaravitöötajaid vaktsineeriti esimese doosiga valdavalt eelmisel nädalal ja apteekreid vaktsineeritakse sel nädalal. Ka nemad peaksid veebruari lõpuks jõudma teise doosini ja siis peaksime me küll saama öelda, et kuu lõpuks on meil valdav osa tervishoiutöötajaid kaks vaktsiinidoosi saanud.

Üldhooldekodudes, mida on Eestis 192, on esmase vaktsiini saanud rohkem kui kolmveerand elanikest. Erihooldekodudes enam kui kaks kolmandikku. Alanud on ka teise vaktsiinidoosi andmine. Hiljemalt veebruari lõpuks saavad esimese doosi kõik hooldekodude ja erihooldekodude elanikud ning töötajad, kes on selleks soovi avaldanud. Üle pooltele jõutakse ka teine doos anda.

Saan alustada üle 80-aastaste inimestega. Kolmapäeva hommikuks oli üle 80-aastatest vaktsineeritud 10%. Rühma suurus on ca 77 400 inimest. Neid on vaktsineeritud nii hooldekodudes kui ka perearsti juures ja nüüd peaks hakkama vaktsineeritute hulk kasvama peamiselt perearstide juures vaktsineeritute arvelt.

Arvestada tuleb sellega, et me oleme enne seda, märtsi-aprilli jooksul, vaktsineerinud ka nn töökohapõhiseid rühmi. Mõtleme siiski kõik aspektid nii hästi läbi, kui on praeguste ennustuste põhjal võimalik. Praegu pole me veel paika pannud, kas kõigepealt vaktsineeritakse ühed või teised vanuserühmad. Pigem mõtleme sellele, et neisse kohtadesse, kus on suurem nõudlus kui tervishoiuvõrk pakkuda suudab, tulevad suuremad ajutised lahendused, mehitatud nii avaliku kui ka erasektori teenuseosutajatega.

Jah, see oht on. Aga veel ettevalmistustest. Kui me oleme olukorras, kus meil on kasutada nädalas 30 000 – 40 000 doosi ja soovime, et inimesed saaksid kiiresti-kiiresti end vaktsineerida, siis loome selleks hetkeks suurematesse kohtadesse ka ajutised lahendused. Nende mahud ja võimekus oleksid suuremad, kui tavapärastel vaktsineerimiskohtadel. Selle jaoks tehakse hange, aega selleks on praegu piisavalt. Ent me ei saa veel öelda, mitu vaktsineerimist siis nädalas teha saab. Seda saame öelda alles siis, kui näeme teise kvartali tarnegraafikuid. Siis saame mahtusid ennustada.

On realistlik, et vaktsineerimisvõimaluse saab avada kõigile maikuus. Registreerida ja aegu otsida saab digiregistratuuris – aegade broneerimise võimalus avaneb siis, kui kõik saavad vaktsineerima hakata.

Me ka praegu ei oota, et alles siis, kui viimane tervishoiutöötaja on vaktsineeritud, algab riskirühmade vaktsineerimine. Rühmad läksid järjestikku ja paralleelselt käima. Tervishoiutöötajad olid esimesed, kuid hooldekodud ja nende töötajad tulid teisel ja kolmandal nädalal juurde, kuigi valdav osa tervishoiutöötajaid polnud siis veel vaktsineeritud.



Niipea, kui saame teise kvartali tarneprognoosi. Siis saame analüüsida ja planeerida. Järgmine küsimus on, kas mais saab valida, millist vaktsiini inimene eelistab. Sellele ei saa me ka praegu vastata, sest me ei tea veel, mis kogustes ja millist vaktsiini meil siis on.



Veebruaris algab õpetajate ja politseinike vaktsineerimine. Mis rühmad märtsis ja aprillis ette võetakse?



Kõik ministeeriumid selgitasid välja oma haldusala strateegiliselt olulised töökohad. Suurte rühmadena lisanduvad sooja- ja energiamajandus, ühistransport ja transport üldiselt. On nii erasektori kui ka avaliku sektori ametikohti. Täpset järjekorda veel ei ole. Meditsiinilisest aspektist saame hinnata nakkusriski konkreetsetes töökohtades, kuid lõpliku järjekorra võibki panna paika poliitiline otsus.



Kuhu asetuvad ministrid ja riigikogulased?



Nemad on riigi strateegiliste eesliinitöötajate seas juba praegu. Ent millal täpselt nad vaktsineerimisnimekirja tulevad, seda otsust praegu veel ei ole. Eeldaksin, et veebruari-märtsi jooksul.

Mitte kõik esmatähtsate asutuste töötajad ei kuulu eelisvaktsineeritavate sekka.

Lisaksin veel, et mitte kõik esmatähtsate asutuste töötajad ei kuulu eelisvaktsineeritavate sekka. Näiteks kaevandustes ning soojus- ja elektrienergia alal on töökohtade iseloom, oht, strateegiline olemus ja töötaja asendatavus väga erinev. Praeguseks on sealsed tööandjad juba paika pannud, kui palju on kõige tähtsamaid töötajaid vaktsineerimise mõistes. Kõik ei ole nende hulgas.



Kas Euroopa üldine eesmärk vaktsineerida 70% inimesi suveks on ka Eestis tehtav?



Jah, Euroopa Komisjoni algne eesmärk oli vist 70% jaanipäevaks. Siis me andsime kohe tagasisidet, et see pole realistlik, sest selleks ajaks pole nii palju vaktsiini. Oma vaktsineerimisplaanis me sellist eesmärki ei püstitanud, et 70% populatsioonist oleks suve lõpuks vaktsineeritud. Peamiselt sel kaalutlusel, et suvel tõenäoliselt inimeste vaktsineerimissoov väheneb.