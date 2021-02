Ihaste ratsakooli eksjuhi pedofiilsetest kalduvustest räägiti juba ammu. Kahjuks mitte politseile

Ihaste ratsakooli endise direktori pedofiiliajuhtum näitab, kuidas saab usaldust räigelt ära kasutada. Ometi hakkas just tänu laste omavahelisele usaldusele info Villemsoni kohta mitte ainult lekkima, vaid pigem tasub seda võrrelda paisu purunemisega, mis selle taga seisva vee mühinal liikuma päästab.

Villemson on ratsutamistreenerina tegutsenud aastakümneid. Tallinna ratsaspordikooli lehel ripub seniajani tema napp elulugu, milles ta ise kirjutab, et hakkas ratsaspordiga tegelema 1980. aastal Tartus Tähtvere tallis. „1992. aastal alustasin treeneritööga vastvalminud Ihaste ratsabaasis,” seisab eluloos. Peale selle on ta töötanud Pärna talus ja Timmo tallides. Mullu Ihaste ratsakoolis levima hakanud jutud Villemsoni pedofiilsusest polnud esimesed.