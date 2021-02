FAKTIKONTROLL | Esimese pensionisamba tootlikus on kasvanud 20 aastaga üle 300 protsendi

Riigitulu.ee väide, et Eesti on Euroopa Liidu liikmesriikide seas tagantpoolt neljas, on eksitav. Tabelis, millele toetudes on seda väidetud, kajastuvad 27 liikmesriigist vaid 18. Lisaks pole 18 kajastatud riigist viis esitanud andmeid tabeli terviklikuks koostamiseks. Väites, et Eesti pensionifondide reaaltootlus on Euroopa Liidu liikmesriikide seas tagantpoolt neljas, antakse mõista, et tegemist on tervikliku reastusega, kuhu on kaasatud kõik liikmesriigid. See pole aga võimalik, kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ei eksisteeri kogumispensionist (18, lk 28).



Kuna Järvangi nõustus meilivahetuses tõigaga, et kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides teist sammas ei eksisteeri, jääb kõikide liikmesriikide kohta väitev lause alusetuks. Arvestades sekka inflatsiooni ja kogumissüsteemide erinevusi, ei saa kindlalt väita, et Eesti kogumispensionifondide reaaltootlus on Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas tagantpoolt neljas. Seetõttu on portaali riigitulu.ee esimene väide eksitav.