JUHTKIRI | Kesknoorte karjäärimudel ei toimi

Aga midagi on Keskerakonna karjäärimudelis viltu, kui Eesti suurima liikmeskonnaga erakonnas valitseb liidrite puudus, mille tõttu tuli näiteks Kaja Kallase valitsusse ministreid otsida väljastpoolt erakonda. Kui nüüd veel Jüri Ratas peaks otsustama presidendiks kandideerida, ei paista ühtki tugevat kandidaati, kes hakkaks tema asemel Keskerakonda juhtima. Teised viimase aja juhttegelased on liiga korruptsiooniplekilised (Mailis Reps) või eemal (Kadri Simson) või ei ole neil erakonna juhiks saamiseks siiski küllalt ulatuslikku toetust (Tanel Kiik, Mihhail Kõlvart).

Näib, et parteijuhi vihmavarju hoidmine ja ministri assistent olemine ikka ei anna kesknoortele piisavat läbilöögivõimet. Pigem teeb kvalifikatsioonile mittevastav (loe: liiga kõrge) palk laisaks. Poliitbroileritest laiema elukogemusega ja läbilöögivõimelised isikud on Keskerakonnaga liitunud pigem mingite oma ärihuvide edendamise nimel või munitsipaalametikoha saamiseks. Mitte maailmavaatelistel põhjustel ega poliitkarääri tegemiseks. Pole siis ime, et need inimesed ei huvitugi tipp-poliitikasse trügimisest või kukuvad seal läbi.