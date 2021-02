NÄDALA NÄGU | Jumal: vusserdajatest kunstnikud

Olen kuulnud, et suurt pahameelt tekitab Jaak Joala kole kuju Viljandis. Saan inimeste vihast täitsa aru, need kunstnikud ongi ühed sitarattad. Kui palju mina ja mu poeg oleme nende pärast kannatama pidanud! Kui jõledaid pilte on meist maalitud ja kui jubedaid kujukesi valmis mätsitud!

Poiss on mul tegelikult nagu ponks, nagu üks väike rõõmurullike, pisike armas pontšik, aga piltidel näeb ta välja kõhn justkui koonduslaagri vang.

Olen kunstnikke selle eest muidugi ka karistanud, lasknud neil vireleda vaesuses, köhida verd ja noorelt surra, aga need õrnad pepulaksud soss-seppade saamatust kahjuks olematuks ei tee. Kõik kirikud ja muuseumid on vusserdisi täis.

Näiteks mind kujutatakse alailma mingi vanamehekõbina, kelle habe on sassis, öösärk kortsus ja kes istub pilve peal nagu part oma pesas. Kui ma esimest korda oma „portreed” nägin, siis ausõna – luksuma hakkasin! See oli varakristlaste ajal ja algul tundus mulle, et „kunstnik” on soovinud ahvi maalida. Aga ei, see karvamari pidin olema mina! See pildisolkija lõpetas muidugi jalamaid seal, kus on tema koht – tsirkuses lõvi lõugade vahel, aga tema asemel tulid uued ja lõpuks ma ei jõudnud enam nii palju katku ja koolerat maa peale saata, kui andetud susserdajad ära oleksid teeninud. Koledaid pilte ja kujusid tuli nagu Vändrast saelaudu.

Tegelikult näen ma ju väga nooruslik välja! Mis vanadekodu pildialbumit te maalite? Mulle meeldiks hoopis selline portree, kus ma ratsutan tuhatnelja valgel hobusel, seljas ilus punasest sametist ülikond ja torukübar peas. Või siis istun tugitoolis, jäme sigar suus, ja sügan pikakarvalist inglit kõrva tagant.