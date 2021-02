RAAMATUBLOGI: Ükskord tuleb meil kõigil lahkuda...

Uus kirjandusliik on tekkimas, tundub – päranduse kaudu uude ellu või midagi säärast. Mitte just suure vahega on ilmunud kaks üsna samalaadset teost – esmalt norralase Magne Hovdeni „Tsirkus” ja nüüs taanlanna Sara Blædeli „Surnumatja tütar”.