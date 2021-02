Prantsuse eliidi pedofiiliaskandaalid katkestasid tabuteemat ümbritseva vaikuse

Praegu 45-aastane Camille Kouchner avaldas jaanuaris raamatu „La familia grande”, mille järgi tema kaksikvend langes 14-aastasena kasuisa kuritarvitamise ohvriks. Venna nimi on privaatsuse kaalutlustel muudetud, kuid ta oli teose ilmumisest teadlik ja esitas veidi hiljem ka politseile kuriteoteate. Kahtlusalune, praegu 70-aastane politoloog Olivier Duhamel hoidub süüdistusi pikemalt kommenteerimast ja on avalikust elust taandunud. Kaksikute isa, kuulus diplomaat ja endine Prantsuse välisminister Bernard Kouchner avaldas pärast skandaali puhkemist lastele toetust. „Pikka aega meie peret rõhunud saladus on nüüd õnneks paljastatud,” ütles Kouchner.

Samalaadseid süüdistusi on Prantsuse kuulsuste kohta pinnale kerkinud ka varem, kuid nüüd järgnes Kouchneri raamatu ilmumisele terve paljastuste laviin. Prantsuskeelses sotsiaalmeedias hakkas levima teemaviide #MeTooInceste, mis kogus Twitteris kahe päevaga ligi 80 000 postitust. Suurenes kuriteoteadete hulk ja tavainimeste kõrval ei jäänud puutumata teisedki eliidipered. Värske Ipsose uuringu järgi on intsesti ohvriks langenud iga kümnes prantslane. Ohvritest 80% on naised ja kurjategijatest 96% mehed.