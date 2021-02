Narvalased koroonavaktsiinist: "Ei luba vaktsineerida, et kabjad ja sarved ei kasvaks!" Samas leidub ka neid, kes usaldavad Euroopa vaktsiine

Mitu perearsti on öelnud, et venekeelsed eestlased ei taha Euroopa vaktsiine, vaid soovivad Venemaal valmistatud Sputnik V vaktsiini. Eelkõige on mure Ida-Virumaal. Delfi uuris narvalastelt, kas ja millega lubavad nemad end koroona vastu vaktsineerida. Arvamused on vastakad.