KULTUURIBIIT | Kontserdikorraldaja Tiina Jokineni playlist

Balanas Sisters on esinenud ka sellistes saalides nagu Carnegie Hall, Laeiszhalle, Walt Disney Hall ja Berliner Philharmonie, samuti on kõnekas õdede koostööpartnerite nimekiri: Anne-Sophie Mutter, Sir Peter Maxwell Davies, Trevor Pinnock, Murray Perahia jpt.

Tiina Jokinen ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Olles seotud kahe pisut teistmoodi muusikafestivaliga – Klaaspärlimäng ja Orient – võin rahulikult öelda, et kuulun õnnelike inimeste hulka tehes tööks just seda, mis mulle meeldib. Nimelt võin oma kultuuribiiti panna kokku just kummagi festivali kavadest ja sinna natuke temaatilist laiendust lisada. Seega võiks siinkohal öelda, et tulge reedel Ida uue aasta saabumist tähistama Rotermanni kvartalisse või siis päev hiljem Palmsesse kuulama õdesid Balanaseid või suvel Tartusse Klaaspärleid veeretama ning vastused ongi olemas.