Toomas Alatalu: Sergei Lavrovi skandaalse avalduse kirjutas valmis Putin

Ajaloolane ja väliskommentaator Toomas Alatalu heidab valgust Venemaa diplomaadi Sergei Lavrovi sõnavõtule, kes teatas eile intervjuus, et Venemaa on valmis Euroopa Liiduga suhteid katkestama. Alatalu hinnangul on selle taga Putini otsene juhend diplomaatidele.