Toomas Alatalu: Sergei Lavrovi skandaalse avalduse kirjutas valmis Putin

Täpsustagem nüüd, et see Evrazes, — ka Euraasia Liiduks tõlgitav — ongi peamine Euraasia integratsiooni tööriist (ShOS kõrval) ja et veel 2015.aastal kõlanud väited, et juhul kui Euroopa ei lepi Vene saabastega Gruusias, Moldovas, Krimmis, Ida-Ukrainas, pole meile teda vajagi, sest saame integreeruda ka Aasia suunas — on nüüd omamoodi lõplikult sõnastatud. Mõistagi, et Venemaa diplomaatide ja nende sõnavõttude tarvis — Kremli iga dokumendi puhul tuleb lähtuda ka selle adressaadist.

Selge see, et Putini antud päeva läkitus on juba 19 aastat olnud kohustuslik lugemisvara ja tööjuhend kõigile Venemaa välisasutustele. Sedapuhku oli seal palju uut kirjas. Alustades näiteks konstruktiivse koostöö tagamisest „enamiku välispartneritega, eeskätt Evrazesi, ODKB, SRÜ, ShOS ja BRICSI kuuluvate riikidega“. Võtan kirillitsa tähtedes märgitu kokku tõdemusega — jutt on üksnes Venemaa käpaaluste või Hiina ja Indiaga koosjuhitavate organisatsioonidega. Mõned laused allpool leiab kõigist teistest mainimist vaid ÜRO ja siis tuleb jälle uudis: „Prioriteetseks ülesandeks on endiselt Euraasia integratsiooni süvendamine, tema sidumine teiste regionaalsete integratsiooni projektidega.“

Kaks päeva tagasi ehk 10. veebruaril tähistas Venemaa järjekordselt oma diplomaadi päeva. Asi selles, et on ka rahvusvaheline diplomaadi päev, mida tähistatakse alates 1917. aastast 24. oktoobril, ent aastal 2000 võimule marssinud ja oma ajaloo, võitude kontseptsioone omanud Putini meeskond hakkas 2002. aastast tähistama Venemaa diplomaadi päeva 10. veebruaril, võttes aluseks Ivan IV Julma 1549. aastal tehtud otsuse uue ametkonna loomisest.

Kaks päeva pärast sellise dokumendi ilmutamist ei saanud Venemaa esidiplomaat midagi muud öeldagi. Samas on kõigil selge, et nii lihtsalt need muutused rahvusvahelistes suhetes ka ei käi. See tähendab, et sõna või sõnum pole mitte niivõrd vaba, kui mõeldud selleks, et oodata, mida mujalt vastatakse. Mida radikaalsemalt ütled, seda kindlam on midagi vastuseks saada.

Viimast nelja-viit aastat on tähistanud Euroopa Liidu juhtideks olnud ja olevate tegelaste selge saamatus Vana Maailma käekäigu eest seista, mis on ju siiski omaette teema võrreldes kogu maailma ja kõikvõimalike väärtuste eest seismisega. Loomulikult ei jäänud see agressiivselt meelestatud naabrile märkamata. Vallandus jõupoliitika, milleks elunautiv Euroopa polnud valmis. Kuna halvasti läks vaid neil, kes piirnesid Euroopa idanaabriga ja samas nihkus kogu suure poliitika raskuskese Aasiasse, võis Lääne-Euroopa end isegi mõnda aega muretult tunda.

Kõikjale jõudnud pandeemia on aga taas kõik omavahel sidunud ja võrdsustanud, nii et koostegutsemisest, kasvõi vaktsiini ühiskasutamiseks, pole pääsu. Paraku on Kreml hetkel endiselt seda meelt, et kõik teised peavad selleks leppima tema viimase 15 aasta vallutustega ja kaasa lööma uute mõjusfääride kehtestamises, mida mõistagi ei tule. Rääkigu Kremlilt värsked juhtnöörid kättesaanud Vene diplomaadid nii nagu neid on instrueeritud. Muu maailm ootab USA uue administratsiooni välispoliitika selgumist.

