PÄEVA TEEMA | Haridusministeerium: kõik, mida vaja teada õpetajate vaktsineerimisest

Esimesena saavad vaktsineerimisvõimaluse üldhariduskoolide töötajad. Sel nädalal kogusid haridus- ja teadusministeerium ning haigekassa alg- ja põhikoolide ning gümnaasiumide vaktsineerimist soovivate töötajate andmeid.

Ehkki koolid saavad andmeid lisada ka hiljem ja tõenäoliselt seda veel tehaksegi, on soovijaid rõõmustavalt palju - praeguseks on andmed esitanud üle 85% kõigist üldhariduskoolidest. Rõhutame, et vaktsineerimine on vabatahtlik ning terviseküsimused iga inimese vaba otsus.

Koolide sulgemine on eeskätt epidemioloogiline küsimus ning kui viiruse levik nõuab, tuleb seda mõistagi teha.