NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | "Saatke Lavly Perling kala püüdma!"

„Kuidas on võimalik võrrelda pronksiööd sellega kuidas vene ja valgevene noored jalutavad mööda linna ning pärast koristavad enda järel prügi ära? Pronksiöö oli pogromm ja röövimine. Pärast seda kui politsei selle käratseva ja agressiivse massi raamatukogu juurest minema ajas, hakkas see seltskond röövima ja lõhkuma nagu 1917. aastal Venemaal purjus madrused; nagu Donbassis - praegu; nagu Ameerikas BLM. Ja samade õigustustega., et nemad on kannatajad ning diskrimineerimise ohvrid. Kui iga tossude ja „gutšide” röövimine poest - ükskõik kus, pronksiööl Tallinnas, Donetskis või New Yorgis - täidetakse kõrge moraalse tähendusega, röövitakse ja lõhutakse eriti meelsasti.

Ok, kui need on protestid, mida protestijad täpselt tahavad? Hongkongis protesteerivad inimesed tõepoolest totalitarismi vastu: saare vabaduste tegeliku hävitamise vastu totalitaarse Hiina poolt. Ja seal on tõesti hirmutav minna Leviathani vastu - aga inimesed teevad seda. Maidanil oli see hirmus. Moskva tänavatel Putini vastu minna on hirmus. Aga millega riskisid Tallinna „gutši” ja „armani” röövlid ning mille nimel? Täiesti idiootne demagoogia Yana Toomilt.”