Indrek Saar: Kallase valitsus jätab vastutuse koroona tõrjumisel lihtinimese kaela

Viimane nädal on koroonarindel olnud tõeliselt kurb: viirusesse nakatanud, haigestunud, haiglaravil viibivate ja surnud inimeste arv ei taha kuidagi alaneda ning nakatumisnäitajate pingereas möödus Eesti nüüd ka Lätist, kuigi napilt. Tõusime Euroopa riikide võrdluses esimest korda esikümnesse tabelis, kus tahaks olla viimaste seas. Seal, kus on põhjanaaber Soome. Olukord on karm. Tunnistagem, et uue valitsuse sammud võitluses tervisekriisiga ei ole positiivset pööret toonud, nagu ka vaktsineerimine, millele on pandud suured lootused.

Hämmeldust tekitab valitsuse 100 päeva tegevuskava.