68-aastane Putin avaldas arvamust terve rea teemade, sh vangistatud opositsiooniliider Aleksei Navalnõi ja tema toetuseks toimuvate meeleavalduste kohta.



Ta tunnistas, et inimesed ei liitu protestidega ainult Navalnõi toetuseks, keda ta kutsus "selleks isikuks". "Jah, teil on tõenäoliselt õigus, see on tõsi, aga teate mis?"