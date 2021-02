Ungari otsustas Euroopa heakskiitu ootamata hakata Vene ja Hiina vaktsiini tarvitama

Euroopa Liiduga alailma pahuksisse minev Ungari peaminister Viktor Orbán ei lase head kriisi raisku minna. Hiljuti teatas ta, et EL-i vaktsineerimiskava on nii aeglane, et Ungari ei saa enam selle järel oodata. Lahendus on lihtne: tuleb osta Venemaal ja Hiinas toodetavat vaktsiini.

Euroopa ravimiamet pole kummalegi ravimile kasutusluba andnud ja Euroopa Komisjon teatas seetõttu, et Ungari vastutab vaktsiini kasutamise võimalike tagajärgede eest ise.