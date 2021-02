Kaja Kallas kõhkleb koroona lisapiirangutes: „Neis on palju näilisust”

Kaja Kallas on peaminister keset kõige suuremat kriisi. Koroonaarvud rühivad kehvas kategoorias Euroopa edetabelite tippu, vaktsineerimine on alles alanud ja järjest enam nõutakse lisapiiranguid. Stenbocki pildiga kohvitass käes, astub Kallas välja oma kabinetist (kus on paberid laiali ja intervjuud ei täi teha) ning enne jutuajamist Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga räägib ta Eesti Päevalehele tervishoiust ja korruptsioonist.