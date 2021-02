JUHTKIRI | Kiirendada vaktsineerimist ja olla hoolas

Nädal tagasi oli karmistamise poolt 37%, samaks jätmise poolt 43% ja leevendamise poolt 17% Eesti elanikke. Kõnekas on, et leevendamise pooldajaid oli viimati rohkem juunis, kogu vahepealse aja on neid olnud vähem kui praegu. Kõnekas on seegi, et karmistamise pooldajaid on kõige rohkem neis elanikerühmades, kelle sissetulekut ja eluolu ohustavad piirangud kõige vähem. Peaministril on õigus, et koroonameetmeid kujundades peab arvestama ka n-ö nähtamatuid ohvreid – eriti nüüd, kus kriisi algusest möödub varsti juba aasta.