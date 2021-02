RAAMATUBLOGI: Põhjamaade stiil ongi näidata kuritegude koledust, sest surm ei saa olla ilus

Kaasaegne krimiromaan vajab kangelast, kel on elulised probleemid, millest tuleb kõrgemal olla ning see võiks olla naine, kellele saab kaasa tunda. Nagu inspektor Karen Eiken Hornbyl muret veel vähe oleks – tervisehädad, armuasjad, masendus... Ja siis tuleb kodusaarele maailmakuulus laulja Luna, et salvestada naasmise puhul album. Ja kaob.

Mõistagi on põhjust kahtlustada kuritegu, ent ometi peab Hornby uurima Luna kadumist varjatult ja diskreetselt. Samal ajal tuleb mängu teine juhtum, kusjuures äärmiselt räige, kus ohvriteks on naised. Ent Põhjamaade stiil ongi näidata kuritegude koledust, sest surm ei saa olla ilus.

Eks igaüks saab raamatust oma. Mõnele võib tunduda, et tegelaste elule on seekord pühendatud liialt palju teksti, kuid teisalt tekib ikka alateadlik soov jälgida, kuidas Hornbyl läheb ses eluvõitluses. Samas on raamatu kriminaalne osa samuti mitmekihiline, nii, et tuleb hoolikalt järge pidada, aga igavaks lugemine ei lähe.