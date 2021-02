Valimistulemuste võltsimises süüdistatud ettevõtted nõuavad kohtus Trumpi lähikondsetelt miljardeid dollareid

USA-s on kohtusse jõudnud mitu hagi, mis demonstreerivad, et tõendamata süüdistusi ei tasu niisama loopida. USA väidetava valimispettuse kohta esitati palju väiteid, mistõttu uuriti korduvalt hääletusi, kuid suurt pettust ei avastatud. Nüüd tahavad USA häältelugemismasinatega seotud ettevõtted, et ekspresident Donald Trumpi raevukamad lähikondlased maksaksid neile kahju põhjustamise tõttu miljardeid dollareid.